Пачьоретти: было очень весело, «Монреаль» отдал много энергии

Нападающий «Монреаль Канадиенс»прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Канадская команда трижды уступала в счёте.«Было ощущение, что мы играем матч плей-офф. Было очень весело, команда отдала много энергии. В третьем периоде никакой паники не было, ведь мы знали, что играем достойно и готовы сделать всё возможное для победы. Думаю, мы заслужили выиграть», — передаёт слова игрока канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.