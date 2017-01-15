Хаттон: «сухой» матч – это вишенка на торте

Голкипер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Сухой матч – это вишенка на торте. В целом мои последние игры были хороши. Чувствую себя комфортно. Сегодня все приложили много усилий.То, что мы так выиграли выездной матч – потрясающе. Мы говорили о нашей игре в гостевых матчах. Мы знаем, что являемся хорошей командой, но пока всё ещё не в самой лучшей позиции. Тем не менее выигрывать здесь всегда тяжело, так что мы очень рады», – цитирует Хаттона официальный сайт НХЛ.