Даугавиньш: не называл сборную Латвии бомжами, а сказал, что живём, как бомжи

Нападающий «Торпедо» и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш рассказал об условиях в национальной команде и порассуждал на тему уровня игры в КХЛ и НХЛ.
«Я из тех людей, которые считают нужным высказать своё мнение. Последний год у нас действительно были проблемы в сборной. Мы приходили в раздевалку, а там было всё разбросано и не убрано, как в любительской лиге. Понятно, что Латвия не может себе позволить шикарные условия для сборной или отдельный ледовый дворец. Но есть вещи, которые не стоят много денег. Сделать так, чтобы в раздевалку сборной было приятно приходить, вполне по силам. И хорошо, что ситуация изменилась. После того интервью мне сразу позвонил президент федерации хоккея Латвии, обиделся на меня. Но я ему объяснил, что не называл сборную Латвии бомжами, а сказал, что живём, как бомжи. Сейчас у сборной есть и сушилка для формы, и стол в раздевалке. Отношение поменялось.
Я считаю, что в КХЛ сложнее играть физически, чем в НХЛ. Большие площадки, стиль игры, много переездов. Сам по себе сезон в КХЛ намного тяжелее, чем в НХЛ. Более суровые условия, тяжелее перелёты, рваный график игр. В КХЛ более тактический хоккей, у каждого тренера есть свои домашние заготовки, а в НХЛ больше скорости, больше борьбы и почти все команды играют по одной тактике. В КХЛ иногда играешь весь матч и не можешь создать ни одного момента, потому что соперник играет грамотно в откат. Надо много думать, чтобы обыграть такую команду. Это интересно. Но сложнее получать удовольствие от игры», — цитирует хоккеиста официальный сайт КХЛ.