Голкипер «Далласа» Ниеми пропустил 3 гола после 3 первых бросков

Голкипер «Даллас Старз»неудачно провёл отведенное ему время в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесота Уайлд» (4:5).Финский хоккеист вышел в стартовом составе и пропустил три гола после трёх первых бросков соперника по воротам. В итоге Ниеми был заменен на Кари Лехтонена уже на пятой минуте встречи при счёте 0:3.33-летний Ниеми в нынешнем сезоне провёл 24 матча, ни в одном не оставив ворота сухими. В среднем он пропустил 2,84 шайбы за игру при коэффициенте отражённых бросков 91,2 %.