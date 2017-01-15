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Алзнер — 3-й защитник в истории НХЛ, который провёл 500 матчей подряд

15 января 2017, воскресенье. 13:28. Хоккей
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс» (6:0) стал 500-м подряд в «регулярках» НХЛ для защитника «Кэпиталз» Карла Алзнера.

Он стал 24-м хоккеистом и третьим защитником после Джея Баумистера и Кита Яндла за всю историю НХЛ, которому покорилось это достижение. Также он стал первым игроком «Вашингтона», достигшим этой отметки.

Серии из 500 и более матчей подряд продолжаются у пяти игроков: Эндрю Кольяно, Кита Яндла, Патрика Марло, Фила Кессела и Карла Алзнера.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз
Новости. Хоккей
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