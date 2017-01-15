Ворачек: я просто пытался побороться с Миллером, чтобы отобрать шайбу

Нападающий «Филадельфия Флайерз»рассказал о своём удалении и возможной дисквалификации за нарушение правил на Кеване Миллере в матче с «Бостон Брюинз» (3:6).«Не думаю, что я заслуживаю дисквалификации за это нарушение. Если вы болельщик «Брюинз» – тогда, конечно. Сложно рассудить этот момент. Я не пытался толкнуть его на борт. Решать лиге.Я просто пытался побороться с ним, чтобы отобрать шайбу. В течение всей карьеры и этого сезона я часто это делаю. Как я уже сказал, это досадный момент, надеюсь, что не выбыл надолго», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.