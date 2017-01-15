Маклеод: подрался с Игинлой, хотя мы хорошие друзья — это просто бизнес

Нападающий «Нэшвилл Предаторз»после матча с «Колорадо Эвеланш» (3:2) поделился мнением о своей драке с Джеромом Игинлой.«Все были великолепны, я рад оказаться здесь и готов к следующей игре. Рад, что матч закончился, теперь я могу двигаться дальше.Драка с Игинлой? Я подумал, что нам нужно использовать эту вспышку эмоций, я предложил ему драку, он крутой парень. Никаких обид, мы оба действовали жёстко. Я люблю Игинлу, мы хорошие друзья, но на льду – это просто бизнес», — цитирует Маклеода официальный сайт лиги.