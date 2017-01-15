«Амур» — «Динамо» (Рига): видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и рижским «Динамо». Встреча проходила в Хабаровске и завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 5:0.Заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Капустин, Кристиан Куусела, Ян Коларж и Вячеслав Ушенин, оформивший дубль. Сухой матч оформил вратарь «Амура» Юха Метсола.