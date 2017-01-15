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«Амур» — «Динамо» (Рига): видео лучших моментов
15 января 2017, воскресенье. 15:18.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и рижским «Динамо». Встреча проходила в Хабаровске и завершилась разгромной победой хозяев льда со счётом 5:0.
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Кирилл Капустин, Кристиан Куусела, Ян Коларж и Вячеслав Ушенин, оформивший дубль. Сухой матч оформил вратарь «Амура» Юха Метсола.
КХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2017, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
5 : 0
0:0, 3:0, 2:0
Динамо Р
Рига
1:0
– Капустин (Атюшов) – 22:11 (5x5)
,
2:0
– Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 29:06 (5x5)
,
3:0
– Куусела (Рамстедт) – 37:41 (5x5)
,
4:0
– Ушенин Вячеслав (Елесин) – 44:26 (5x4)
,
5:0
– Коларж (Рамстедт, Зогорна) – 46:55 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Амур
ХК Динамо Рига
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