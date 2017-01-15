Подлубошнов: вершиной карьеры будет Матч звёзд НХЛ

Нападающий «Красной Армии» и команды Запада Павел Подлубошнов подвёл итоги Кубка вызова и поделился впечатлениями о том, что сыграет на Матче звёзд КХЛ.
«Шикарные впечатления от Кубка вызова! Я никогда не играл в таких матчах. Была настоящая борьба, команды шли вровень. Все хотели завоевать этот кубок. Если сравнивать с обычными матчами, то здесь мы играли в новых тройках, и все хотели сыграть на публику. Нам говорили, что четыре человека попадут на Матч звёзд, но я об этом не думал. Удивился ли я, что попал в это четвёрку? Я удивился даже тому, что бил буллит.
Вершиной в карьере будет Матч звёзд НХЛ. Я смотрю все Матчи звёзд НХЛ, там настоящее шоу и борьба. Хотя и попадание на кахаэловский Матч звёзд — это приятно. Хотел бы сыграть в одной тройке с Шипачёвым и Дадоновым, но они в Уфу не приедут. Будет ли через неделю мандраж? Думаю, что всё-таки будет». — передаёт слова Подлубошнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.