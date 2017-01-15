Цулыгин: не хочу загадывать, сумею ли привлечь внимание Захаркина на Матче звёзд

Защитник «Толпара» и команды Востокаподвёл итоги Кубка вызова и поделился впечатлениями о том, что сыграет на Матче звёзд КХЛ.«Мы готовились к такой борьбе, так и получилось. Долго не получалось забить, потому что не могли реализовать моменты. Надо было пытаться забить мусорный гол, тогда может быть и выиграли бы. А так дотянули до буллитов и оказались слабее. Трибуны хорошо поддерживали, было приятно играть дома. Хочется, чтобы и на „Толпар“ столько же людей ходило, хотя я понимаю, что это невозможно.Главное, была победа, а не то, кто поедет на Матч звёзд. Об этом не думал. Мои любимые игроки — отец и братишка, а не те, сыграют на Матче звёзд. Приоритетов, с кем сыграть в одной паре, тоже нет. Со всеми интересно было бы выйти на лёд.Прошёл сборы с „Салаватом“, но больше с ними никак не связывался. Не было шанса потренироваться. Получится ли обратить внимание Захаркина участием на Матче звёзд? Увидим, посмотрим, загадывать не буду», — приводит слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.