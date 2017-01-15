Алтыбармакян: в раздевалке на Матче звёзд хочу сесть между Дацюком и Ковальчуком

Нападающий «Серебряных Львов» и команды Западаподвёл итоги Кубка Вызова и поделился впечатлениями от того, что сыграет на Матче звёзд КХЛ.«Все бились сегодня, была равная игра, а нам больше повезло. Конечно, все хотели попасть на Матч звёзд, но с другой стороны мы понимали, что не надо тянуть одеяло на себя. Я очень рад, что попал на Матч звёзд, хочется сыграть с этими звездами, большими профессионалами. В раздевалке я бы хотел сесть между Ковальчуком и Дацюком.Тренировки СКА в Санкт-Петербурге смотреть не получается, так как мы базируемся в „Юбилейном“. В команде сложно кого-то выделить, но мне нравится Вадим Шипачёв, а раньше в КХЛ я следил за Александром Радуловым», — приводит слова Алтыбармакяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.