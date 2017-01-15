Ковалёв: расстроился, что не поехал на МЧМ, а Матч звёзд — что-то невероятное!

Нападающий «Омских Ястребов» и команды Востока Антон Ковалёв подвёл итоги Кубка вызова и поделился впечатлениями от того, что сыграет на Матче звёзд КХЛ.
«До конца верили, что можем сравнять счет, и сделали это в конце третьего периода. Были моменты, чтобы выиграть, но не повезло, наверное. В буллитах соперники оказались мастеровитее. Попадание на Матч звёзд КХЛ – это пока самое яркое событие в моей жизни, я очень счастлив, это что-то невероятное!
Конечно, расстроился, что меня не позвали в молодёжную сборную России, хотелось себя попробовать на этом уровне. Сыграть в Торонто и Монреале было бы невероятно! Но главный тренер Валерий Брагин сразу сказал, что игроков МХЛ не будут привлекать. Очень хотелось хотя бы на просмотр попасть, но никаких обид.
Раньше в «Авангарде» я следил за каждым матчем Яромира Ягра. Это великий игрок. Сейчас же очень интересно смотреть за Владимиром Соботкой. Когда он на льду, игра всегда идёт через него, мне нравится смотреть, какие он нестандартные решения принимает. Он — настоящий лидер. Какого-либо общения с Федором Канарейкиным и главной командой у меня нет», — приводит слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.