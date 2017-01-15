СКА и «Сибирь» определились с составами на матч в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА и новосибирская «Сибирь» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Состав СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Зуб — Белов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Чудинов – Хафизуллин;
Широков – Коскиранта — Хохлачёв, Юдин – Рукавишников;
Тихонов — Каблуков — Кетов, Рыков.
Состав «Сибири»:
Налимов (Красиков);
Шумаков — Шалунов — Санников, Мишарин — Воробьёв;
Хлопотов — Кемппайнен — Артюхин, Полашек — Лукин;
Бойчак — Окулов — Миловзоров, Игнатович — Алексеев;
Первушин — Глухов — Соколов, Наумов, Артёмов.
Игроки СКА и «Сибири» могут помочь и твоей команде!