Форвард СКА Плотников получил травму в матче с «Сибирью»

Нападающий СКАполучил повреждение в матче с «Сибирью», который проходит в Санкт-Петербурге.Форвард ехал спиной, запнулся об игрока гостей и неудачно приземлился на лёд. Нарушения не было зафиксировано. Плотников не смог самостоятельно покинуть площадку, не вернувшись на лёд и во втором периоде. Его место в звене занял Виктор Тихонов.После первого периода СКА обыгрывает «Сибирь» со счётом 1:0. Шайбу забросил Евгений Дадонов.