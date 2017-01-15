Ярушкин: шестой подряд матч «Спартака» на выезде сумасшедший дом

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал итоги матча с челябинским «Трактором» (2:3).«Вяленько начали первый период, нахватали очень много удалений, в третьем периоде перешли на игру в три тройки нападения, пытались вытащить матч, но не получилось. Почему не играл Калинин? Он травмирован и уехал с выезда. Шестой подряд матч на выезде? Это сумасшедший дом. Очень тяжёлая серия как в физическом плане, так и эмоциональном, потерпели шесть поражений, всё в одно лукошко», — передаёт слова Ярушкина корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.