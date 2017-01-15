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Щербатов: хочу сделать историю, став первым израильским хоккеистом в КХЛ

15 января 2017, воскресенье. 18:52. Хоккей
Нападающий сборной Израиля Элизер Щербатов рассказал о желании стать первым израильским игроком в КХЛ.

«Для парня, родившегося в Израиле, довольно трудно стать кем-то в хоккейном мире, но с помощью моей семьи мы чего-то добились. После роста в Израиле мы переехали в Канаду, и я играл в Израиле и Канаде поочерёдно. Я представляю Израиль на чемпионате мира, езжу по всему миру, так что я очень счастлив.

Моя цель состоит в том, чтобы стать первым израильским хоккеистом, играющим в КХЛ. Я хочу поместить Израиль на карту КХЛ, хочу сделать историю», — приводит слова Щербатова официальный сайт ИИХФ.
Источник: IIHF Сообщить об ошибке
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