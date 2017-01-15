Новотны: «Трактору» очень была нужна эта победа после двух домашних поражений

Нападающий челябинского «Трактора», автор заброшенной шайбы в матче со «Спартаком» (3:2), подвёл итоги встречи.«Очень рады, что после двух домашних поражений сегодня победили, нам очень была нужна эта победа. Первая шайба за «Трактор»? Конечно, я очень рад, надеюсь, это придаст мне уверенности в дальнейшем. Впечатления от домашней ретросерии? Отличная идея, клуб всё здорово организовал, думаю, болельщикам должно всё понравиться», — передаёт слова Новотны корреспондент «Чемпионата» Николай Абросимов.