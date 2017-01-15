Скабелка: семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок

Главный тренер «Сибири»подвёл итоги матча со СКА (2:6).«Коллегу с победой. Можно разделить эту игру на два момента. Первые два периода и третий. Мы неплохо смогли подготовиться. Понравилось, как мы двигались, играли в зоне соперника. Конечно, нам было непросто сдерживать команду с такими мастерами. То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло надежды на положительный результат. Семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок, хотя праздники уже кончились. С заслуженной победой СКА, тут вопросов нет», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.