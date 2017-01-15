Налимов: удача отвернулась от «Сибири», но у нас хорошие шансы на плей-офф

Вратарь «Сибири»прокомментировал поражение своей команды от петербургского СКА со счётом 2:6.«Не идёт у «Сибири» выездная серия, бьёмся, но удача отвернулась от нас. Думаю, везение вернётся, и мы выиграем в оставшихся матчах. Не смогли удержать преимущество во втором периоде — сказалось мастерство СКА. Не хочется пока разбирать эту игру, просто соперник сегодня был сильнее.Мы уже много в команде говорили друг с другом без тренеров, нужно просто выходить на лёд и делать свою работу. Главное, чтобы удача вернулась.После матча разговаривал с Барри Смитом из «Чикаго», ничего конкретного не обсуждали, просто пообщались.До игры с «Нефтехимиком» у нас неделя. Перерыв пойдёт на пользу «Сибири», где-то надо остыть головой, отдохнуть немного и с новыми силами двигаться дальше. Осталось девять игр, считаю, что у «Сибири» хорошие шансы попасть в плей-офф», — передаёт слова Налимова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.