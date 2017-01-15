Белоглазова: скоро женская сборная будет обыгрывать команды Канады и США

Нападающая молодёжной женской сборной Россииподелился впечатлениями после возвращения с МЧМ, где россиянки заняли второе место.«Когда на равных будем биться с Америкой и Канадой? С каждым годом мы прибавляем и догоняем эти команды. Думаю, скоро начнём их обыгрывать.Чешские болельщики освистывали гимн России? Очень неприятное ощущение, конечно. С самого начала трибуны были настроены не слишком гостеприимно. Ну а в случае с дракой всё ясно — соперницы полезли атаковать нашего вратаря. Не дать отпор в той ситуации было нельзя. Нам даже тренер сказал в раздевалке: „Молодцы, всё правильно сделали“, — цитирует Белоглазову Life.