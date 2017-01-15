Самсонов: есть кое-какие огрехи, но постепенно набираю форму

Вратарь магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после победы в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).«Хорошая игра, команда у соперника рабочая. Матч боевой, выиграли в овертайме – мы очень хотели победить.Тяжёлая неделя, перелёты, акклиматизация? Да, согласен, непростая, да ещё приболел чуть-чуть. Сейчас набираю форму, с каждым днём всё лучше и лучше себя чувствую. Понятно, что тяжело, есть огрехи кое-какие, но думаю, что всё исправим и к плей-офф подойдём в оптимальной форме», — цитирует Самсонова официальный сайт «Магнитки».