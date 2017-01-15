Желдаков: хоккей был интересный, но в овертайме «Торпедо» чуть-чуть не повезло

Защитник «Торпедо»подвёл итоги после поражения от магнитогорского «Металлурга» (2:3 ОТ).«Хорошая игра была что с одной, что с другой стороны. У нас выезд долгий, конечно. Где-то чуть-чуть тяжеловато было, где-то попроще играли. Что-то получалось. Большинство в плане игры получалось, какие-то мелочи – нет, может быть. Есть над чем поработать. Но я думаю, хороший качественный хоккей показали две команды. Это был интересный хоккей. В овертайме чуть-чуть не повезло – на контратаке забили. Три на три — тяжеловато», — цитирует Желдакова официальный сайт «Магнитки».