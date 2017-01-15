Кронвалль: нужно забраться выше в таблице, чтобы чаще играть дома в плей-офф

Капитан ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от последних результатов команды. В трёх домашних матчах ярославцы набрали девять очков.«Я думаю, секрет удачных матчей прост: мы нашли ту часть командного характера, химии, которой нам недоставало. Соперники непростые, матчи складывались не по нашему сценарию, но нам каждый раз удавалось переворачивать всё в свою пользу. Нить командных взаимодействий уже натянута, наша задача – стараться делать её прочнее с каждой игрой и тренировкой.Приятно, что в конце сезона мы много играем дома. Забавно слышать это от человека, играющего в другой стране, но я не слишком-то люблю путешествовать. Вернее, путешествовать в своё удовольствие я не прочь, но много ездить по ходу сезона не очень здорово. Чем меньше мы летаем перед плей-офф, тем проще нам будет к нему подготовиться. Теперь нужно как можно выше забраться в таблице, чтобы и весной играть в Ярославле чаще, чем на выезде», — передаёт слова Кронвалля корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.