Францоуз: для меня лучше, когда много бросают, это держит в тонусе

Вратарь «Трактора»подвёл итоги после выигранного матча со «Спартаком» (3:2).«В первом периоде мы сыграли очень хорошо. «Спартак» нанёс несколько бросков всего. Во втором периоде силы выравнялись, и мы забросили ещё две шайбы, слава богу. В третьем мы уже больше оборонялись, «Спартак» создал давление в нашей зоне. Благодаря совместной работе и небольшой удаче мы победили сегодня.Для меня лучше, когда по моим воротам наносят много бросков. Это держит в тонусе. Бывает так, что работы мало, ты стоишь, а потом один-два момента и гол. Очень неприятно», — цитирует Францоуза официальный сайт клуба.