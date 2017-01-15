Видео. «Трактор» — «Спартак»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Спартаком». Встреча проходила в Челябинске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Новотны, Николай Белов и Артём Пеньковский. У «Спартака» забитые голы на свой счёт записали Лукаш Радил и Сергей Шмелёв.