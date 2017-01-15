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175 лет назад
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Видео. «Трактор» — «Спартак»
15 января 2017, воскресенье. 23:45.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Спартаком». Встреча проходила в Челябинске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иржи Новотны, Николай Белов и Артём Пеньковский. У «Спартака» забитые голы на свой счёт записали Лукаш Радил и Сергей Шмелёв.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2
1:0, 2:1, 0:1
Спартак
Москва
1:0
– Новотны (Бородкин, Якуценя) – 17:42 (5x5)
,
1:1
– Радил (Стэплтон, Стоа) – 25:04 (5x5)
,
2:1
– Белов (Шинин) – 26:54 (5x5)
,
3:1
– Пеньковский – 31:57 (5x5)
,
3:2
– Толпеко (Потапов, Шмелёв) – 46:54 (5x4)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Спартак
ХК Трактор
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Новости. Хоккей
16 января 2017, понедельник
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15 января 2017, воскресенье
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