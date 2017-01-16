Фастовский: Артюхин нормально играл со СКА, вдвойне обидно, что так получилось

Генеральный менеджер «Сибири»после игры со СКА (2:6) прокомментировал игру нападающего, получившего «5+20».«Подвела исключительно дисциплина. Мы играли-то вполне нормально, но такое удаление, к сожалению… Как можно давать такое преимущество таким хоккеистам? Понятно, что они этим воспользуются. Не хватило твёрдости характера держать удар.Объяснение удалению Артюхина? Пока нет, я не могу понять. Наверное, очень хотелось ему выиграть, и это произошло от переизбытка чувств. Артюхин играл нормально, создал фактически сам второй гол. Вдвойне обидно, что дальше получилась такая история, – цитирует Фастовского „Советский спорт в Санкт-Петербурге“.