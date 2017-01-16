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Худобин: да, статистика у меня не самая лучшая, но и команда должна помогать

16 января 2017, понедельник. 00:22. Хоккей
Голкипер системы «Бостон Брюинз» Антон Худобин рассказал, как его ставили на драфт отказов.

«Как узнал о драфте отказов? Вся беседа у нас заняла не больше тридцати секунд. Менеджер сообщил о решении и отметил, что я „должен лучше играть“. Как всегда, были произнесены слова, что им будет очень жаль, если какой-то клуб заберёт меня из нашей системы, но таково решение.

Статистика у меня и правда не самая лучшая. Из восьми матчей выиграл только один. И с каждым поражением пятой точкой чувствовал, что ничего хорошего это не сулит. Да, я пропускал, возможно, по моим воротам совершали не так много бросков, но всё-таки в таких ситуациях и команда должна помогать», — цитирует Худобина «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Антон Худобин
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