Разин: думаю, Словакия – дружественная страна, но давайте играть честно

Главный тренер ханты-мансийской «Югры»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (2:3).«По поводу игры — она понравилась, была хорошая. Знали, что у соперника было несколько матчей подряд, настраивались на быстрый хоккей. Первые 40 минут много играли в меньшинстве, много удалений было, хорошо, что выстояли. Могли отыграться, были моменты.Хочется сказать вот о чём. Россию обвиняют во всём, что только можно: допинг и так далее. Словакия – наша, думаю, дружественная страна. Хотел бы обратить внимание — давайте играть честно, потому что мы и так пять минут играли в меньшинстве, зачем выключать время на табло и давать «Словану» лишние 20-30 секунд? Давайте играть честно, а так «Слован» с победой», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.