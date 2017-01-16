«Чикаго» уступил «Миннесоте», ведя 2:0, Анисимов набрал 2 очка, Панарин — 1

«Чикаго Блэкхоукс» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Юнайтед-центре» в Чикаго и закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей.По ходу матча «Чикаго вёл со счётом 2:0. Дубль оформил Патрик Кейн, отличившийся на 5-й и 25-й минутах. В этих эпизодах ему дважды ассистировал, ещё один раз —. Однако «Миннесота» нашла в себе силы отыграться и вырвать победу. Точными бросками в составе «Уайлд» отметились Нино Нидеррайтер (27-я минута), Крис Стюарт (32) и Джейсон Поминвилль (46).