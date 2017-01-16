«Вашингтон» вышел на первое место в НХЛ и впервые выиграл всухую 4 матча из 6

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ добыл разгромную победу над «Филадельфией Флайерз» — 5:0. Эта победа стала для «столичных» девятой подряд и позволила выйти на чистое первое место в регулярном чемпионате. В активе «Вашингтона» сейчас 63 очка после 43 матчей.
Также отметим, что «Кэпиталз» впервые в истории клуба одержали четыре сухих победы в шести играх. Ранее команда Барри Троца не пропустила ни одной шайбы в матчах с «Чикаго Блэкхоукс» (6:0), «Оттавой Сенаторз» (1:0) и «Коламбус Блю Джекетс» (5:0).