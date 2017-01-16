Во 2-й раз в истории НХЛ 3 команды 1 дивизиона выиграли не менее 9 матчей кряду

«Вашингтон Кэпиталз», разгромив «Филадельфия Флайерз» (5:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, продлил победную серию до 9 матчей.Ранее в Столичном дивизионе не менее 9 матчей подряд в текущем чемпионате Национальной хоккейной лиги выиграли «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз».Это второй случай в истории лиги, когда три клуба из одного дивизиона выдали 9-матчевую победную серию. В сезоне-2015/16 это удалось «Флорида Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».