Будро: обыграть «Чикаго» 8 раз подряд – это что-то. Не понимаю, как получилось

Главный тренер «Миннесоты Уайлд»прокомментировал победу над «Чикаго» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» выиграла у «Чикаго» 8 матчей подряд в регулярном сезоне начиная с февраля 2015 года.«Обыграть «Чикаго» 8 раз подряд – это что-то. Не понимаю, как так получилось. Хотел бы я иметь такое знание пару лет назад. Но сейчас новый год, и это всего лишь одна победа в течение сезона.Первое место в таблице? Это тот самый случай, когда лучше быть тем, на кого охотятся, а не охотником, потому что ты занимаешь хорошую позицию. Но «Чикаго» продолжает быть командой, на которую охотятся, это клуб с родословной, они весь сезон находились на этом месте», – цитирует Будро официальный сайт НХЛ.