Кейн: это определённый звоночек для «Чикаго»

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал поражение от «Миннесоты Уайлд» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Как команде нам есть что вынести из этой игры или матча с «Вашингтоном». Это две хорошие команды, которые сейчас на ходу. Матчи с ними – хороший способ понять, где мы находимся. Возможно, для нас это определённый звоночек по поводу того, насколько мы хороши на самом деле», – цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.