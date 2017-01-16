Купер: все знают, какой Кэллахэн боец, травма его убивает

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал травму нападающего Райана Кэллахэна. 31-летний американский хоккеист вернулся в строй 3 января после 15 пропущенных матчей из-за проблем со здоровьем, но уже 7-го получил очередное повреждение и выбыл на месяц. В этом сезоне Кэллахэн провёл 18 матчей.«Есть беспокойство. Речь не о команде. Речь о Кэллахэне. Все знают, какой он боец, что он ведёт команду за собой, играет страстно, всегда хочет помочь команде, особенно когда дела идут не так, как нам бы хотелось. Он вернулся, провёл три матча и снова выбыл из-за каких-то последствий всё той же травмы. Это его убивает. Конечно, его жалко. Нам не хватает эмоционального лидера. Это непросто», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.