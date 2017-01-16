Холл: «Дэвилз» стремятся выигрывать матчи, в которых забивается мало голов

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:1 ОТ).«Победный гол? Это всё Зэйджак, который вернулся и сделал перехват. Что до выхода 2 в 1, мы оба двигались на высокой скорости, в том моменте для Северсона было непросто принять передачу под бросок в касание. Поэтому я решил бросать сам и как можно быстрее. К счастью, получилось немного удивить вратаря.Опять счёт 2:1? Для меня это немного неестественно, но результат есть. Мы стремимся выигрывать матчи, в которых забивается мало голов. Поэтому любой гол для нас важен, нужно использовать любой момент», – цитирует Холла официальный сайт НХЛ.