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Плющев: Крикунов убрал из «Автомобилиста» аксессуары, заимствованные из детсада

16 января 2017, понедельник. 09:58. Хоккей
Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о положении дел в борьбе за 6-8-е места в Восточной и Западной конференциях КХЛ.

«Из команд второго эшелона именно Екатеринбург выступает стабильнее всех. Я не удивлён. Хороший кадровый потенциал, есть несколько игроков, которые стучатся в двери национальной сборной России, есть приличные легионеры. Отметил бы и старожила нашего цеха Владимира Крикунова. В команду пришёл опытный человек, который убрал розовые пиджаки и другие, извините за выражение, аксессуары, позаимствованные из старшей группы детского сада. И мы сразу увидели крепкую тренерскую работу. На опережение сработало и руководство клуба, которое дало новому специалисту длинный контракт. Как итог — команда подобралась вплотную к зоне плей-офф. Игроки прекрасно понимают, что этот тренер будет работать и в следующем сезоне, хочешь не хочешь, но ты обязан принять все его требования. Такая расстановка развязывает руки и самому тренеру, который уже может начинать работать на перспективу.

Конкурс в Восточной конференции высокий — два клуба на одно кубковое место. Фаворитов в этой борьбе не вижу. Хабаровск цепляется, в ходе домашней серии одержал две победы кряду, но слишком многое упущено на старте. Очень мало шансов у «Лады» и «Югры». Главный тренер «Лады» Аболс и в Риге специализировался по последним и предпоследним местам. Как его занесло в Тольятти — большой вопрос…

Западная конференция? Здесь, скорее всего, три клуба — «Йокерит», «Витязь» и «Сочи» — разыграют две последние путёвки в плей-офф. Именно на Западе вырисовывается самая интересная пара первого кубкового этапа — «Локомотив» — «Динамо» Москва. Если судить по составам, то «Локомотив» — единственный клуб на Западе, который способен конкурировать со СКА и тем более с ЦСКА. Неровный сезон проводит «Динамо». Фаворита в серии не вижу. Не удивлюсь, если «Локомотив» и «Динамо» попытаются подняться на третью строчку в конференции, избежав очной встречи», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Динамо Москва ХК Лада ХК Локомотив ХК Югра Владимир Крикунов Владимир Плющев
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