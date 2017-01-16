Малкин: «Питтсбургу» просто необходимо выиграть следующие три матча

Форвард «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал текущую серию команды из трёх поражений подряд.«После такого «Питтсбургу» просто необходимо выиграть следующие три матча. Если мы считаем себя хорошей командой и хотим попасть в плей-офф в этом сезоне, то другого выхода у нас нет. В следующей игре с «Вашингтоном» мы должны хорошо начать поединок. «Питтсбург» будет играть при поддержке своих болельщиков, так что нужно сделать всё правильно.Мы впервые за долгое время проиграли три встречи подряд. Очевидно, вы не увидите счастливые лица в раздевалке после такой серии. Конечно, я тоже очень расстроен. Думаю, что иных эмоций нельзя испытывать, когда что-то идёт не так.В матче с «Детройтом» соперник просто играл лучше и активнее, я лично недоволен своей игрой. Когда нам забивали одну из шайб, я упустил своего форварда, очень расстроен из-за этого. Я надеюсь, что дома мы будем действовать лучше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.