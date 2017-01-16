«Ноттингем» — 1-я британская команда, выигравшая Континентальный кубок

В итальянском Риттене завершился юбилейный, 20-й розыгрыш Континентального кубка. Победителем турнира стал британский «Ноттингем». В суперфинале также участвовали «Риттен» (Италия), «Бейбарыс» (Атырау, Казахстан) и «Оденсе» (Дания).«Ноттингем» обыграл всех своих соперников («Оденсе» – 2:0, «Бейбарыс» – 3:2 Б, «Риттен» – 4:1) и впервые в истории стал обладателем Континентального кубка. Это первый такой успех для клубов из Великобритании. За команду играют известные в прошлом по выступлениям в НХЛ игроки – обладатель Кубка Стэнли Джейсон Уильямс и тафгай Брайан Макгрэттан.За 20-летнюю историю второго по значимости европейского трофея победу в Кубке одерживали клубы 10 стран: Швейцарии – 4 раза, Словакии – 4, Белоруссии – 3, России – 2 («Лада» в 2006 году и «Ак Барс» в 2008-м), Франции – 2, Финляндии, Австрии, Украины, Норвегии и Великобритании – по одному разу.