Худобин: я никогда не отметал российский вариант

Голкипер «Провиденса»прокомментировал своё возможное возвращение в Россию.«Я поинтересовался у агента, когда в КХЛ завершается дедлайн. Оказывается, он закончился 25 декабря. На этом все разговоры о России были завершены. Но я никогда не отметал российский вариант. Просто поступило предложение из «Бостона», и оно мне показалось очень хорошим.Контракт у меня небольшой, но это мои деньги. Могут вернуть в НХЛ? Такой вариант исключать нельзя. Мне же, напомню, было сказано, чтобы я играл лучше. И в «Провиденсе» всё не так плохо. Может быть, если и дальше так продолжится, то что-то изменится. Просто уверен, что в ближайшее время клуб примет решение относительно меня. Какое? Вот этого знать не могу», – цитирует хоккеиста «Спорт-экспресс».