Гуськов: в матче «Динамо» — «Ак Барс» фаворитом можно смело назвать хозяев

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением относительно центрального матча сегодняшнего игрового дня между московским «Динамо» и «Ак Барсом».«Если брать результаты прошедших матчей, то можно смело назвать фаворитом «Динамо». Последние игры они провели блестяще. Плюс есть фактор своего поля. Болельщики будут шестым полевым игроком для динамовцев. Что касается «Ак Барса», наверное, можно говорить о спаде. У казанцев не получается сейчас играть с топовыми командами. «Динамо» мы тоже приписываем к топовым командам, особенно с той игрой, которую оно показывает. Наверняка Казань настроится на эту игру как на отдельно взятый матч. Но в любом случае будет тяжело.За счёт чего гости сегодня могут добиться результата? На мой взгляд, «Ак Барс» показывает хороший хоккей благодаря оборонительным действиям. Это не открытие. Команда Билялетдинова всегда славилась хорошей обороной. Причём, если мы посмотрим последние матчи, три шайбы они только от «Витязя» пропустили. В основном идёт упорная борьба. Пропуская мало, они не могут забить больше двух. Поэтому думаю, что, если «Ак Барс»сможет забросить «Динамо» больше двух шайб, у него будут шансы на победу», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.