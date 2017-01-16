«Амур» — «Йокерит»: Коларж подрался с Лауридсеном
16 января 2017, понедельник. 14:16.
Хоккей
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Йокерит» произошла драка — защитник хозяев Ян Коларж
подрался с защитником гостей Оливером Лауридсеном
. Инцидент произошёл после того, как защитник хабаровской команды Дмитрий Лютов повалил на пятаке форварда «Йокерита» Томми Хухталу.
Коларж и Лауридсен получили по 5-минутному штрафу за драку, Лютов 2+10 за атаку в область головы и шеи, а Маси Марьямяки, тоже принимавший участие в эпизоде, — 2 минуты за толчок клюшкой.
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