«Амур» обыграл «Йокерит» и выиграл 3-й матч кряду, пропустив в них 2 гола

Первый период заброшенных шайб не принёс, а во второй двадцатиминутке, ближе к середине матча, гости повели 2:0. Шайбы забросили Брайан О'Нилл и Петер Регин. На 33-й минуте встречи Теему Рамстедт сократил разрыв в счёте до минимума. В начале третьего периода, на 42-й минуте встречи, Никита Камалов сравнял счёт. На 45-й минуте Владислав Ушенин впервые вывел свою команду вперёд. Этот гол оказался победным.
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