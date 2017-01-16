Карлайл: «Дакс» позволили «Сент-Луису» диктовать условия игры

Главный тренер «Анахайм Дакс»прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Не думаю, что во втором периоде мы были столь эффективны, как должны были быть. Мы позволили им диктовать условия игры. Они забили гол после вбрасывания, и это всегда проблема для тренера. Мы ответили в третьем периоде, приложив хорошие усилия. Мы провели хорошую небольшую серию и набираем очки. Это главное. Сегодняшнее очко стало для нас дополнительным», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.