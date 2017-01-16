Форвард ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» Булатова примет участие в Матче звёзд ЖХЛ

Нападающий ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» Диана Булатова выступит в составе команды «Запад» на Матче звёзд ЖХЛ. Булатова заменила свою одноклубницу Екатерину Николаеву, ранее заявленную в западной сборной. Первый в истории Матч звёзд женской хоккейной лиги состоится в Уфе 19 января в рамках Недели звёзд хоккея — 2017.21-летний форвард уже второй сезон выступает за команду из Северной столицы. В текущем сезоне, после 27 проведённых игр, Булатова набрала 14 очков. Также спортсменка является победителем Всемирной зимней Универсиады 2015 года в составе сборной России.«Я благодарна судьбе за такой уникальный шанс! Попасть в состав первого в истории Матча звёзд ЖХЛ — это не просто большая удача, но и огромная честь! Для меня этот вызов стал абсолютно неожиданным. Искренне надеюсь, что смогу помочь команде Запада взять этот исторический трофей. Здорово, что и в нашей лиге теперь организуются подобные мероприятия, ведь они способствуют увеличению интереса к женскому хоккею», — рассказала Булатова.