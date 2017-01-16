Андриевский: поражение от «Динамо» кроется именно в неудачном старте

Мы провалили начало игры. Пока я не знаю, с чем это связано. Сейчас ещё раз посмотрим запись игры и тогда уже будем обсуждать. Сегодняшнее поражение кроется именно в неудачном старте. Мы проиграли очень много борьбы в нашей зоне, а это был ключ к сегодняшней игре. Игра в Минске была зеркальной. Там мы, наоборот, выигрывали всё, а здесь везде уступили. Соглашусь с коллегой, что после 3:0 игра стала равной, были качели, но мы дали слишком большую фору сопернику в начале игры. «Динамо» победило заслуженно», — сказал тренер на пресс-конференции.
>>> «Ак Барс» проиграет 5-й матч подряд, «Салават» оступится в Астане
Видео также доступно здесь