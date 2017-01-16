Мартемьянов: игроки «Амура» вытаскивали из себя всё, что могли

«Сегодня было очень много болельщиков, мы им очень благодарны, хотелось бы поздравить их. Сегодня была очень тяжёлая игра. У соперника очень грамотная и мастеровитая команда. Мы готовились, но, к сожалению, пропустили ненужные голы. С половины игры ребята доигрывали на характере. Парни вытаскивали из себя всё, что могли. Не всё было на нашей стороне, скажем так, промолчим про остальное.
Думаю, что болельщикам понравилось, что у нас такая команда, с характером, бьётся, все прекрасно это сегодня видели. Игра была по накалу очень серьёзной. Интересная была игра, сравнил бы её по накалу с игрой плей-офф. Матч был боевым», – сказал Мартемьянов на пресс-конференции.
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