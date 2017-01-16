Моррисонн: «Адмирал» потерпел болезненное поражение

Защитник «Адмирала»прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Отличный город, прекрасные болельщики, все в команде дружелюбные и радушные. К сожалению, у нас были непростые три игры, и пришлось тяжело, но тем не менее мне нравится быть частью погони за плей-офф и находиться здесь.Сегодня потерпели болезненное поражение, это очень тяжело, особенно морально, когда пропускаешь три гола в самом начале, но мы видели примеры и других команд, в частности «Йокерита» в прошлом матче, они боролись до последнего. К сожалению, сегодня не справились и проиграли сопернику в каждом аспекте.Сейчас у нас наступают непростые времена, впереди серьёзные соперники, осталось всего девять игр. Нужно собраться. Что идёт не так – мы как будто немного разрозненно действуем, нам нужно быть командой и играть как команда. Слишком много пропускаем в разных составах. Нужно быстрее разбираться, что у нас не так. Настроение не лучшее, но мы всё ещё в гонке за плей-офф. Нужно выигрывать, других вариантов нет, есть определённые цели – для начала плей-офф. Будем бороться», – цитирует игрока официальный сайт клуба.