«Медвешчак» в феврале-марте примет решение об участии в следующем сезоне КХЛ

«Медвешчак» примет решение об участии в чемпионате КХЛ следующего сезона в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Ранко Вучининч.«Как в предыдущие годы, „Медвешчак“ подал заявку и предоставил необходимые гарантии для участия в чемпионате Австрийской лиги EBEL. Однако приоритетным вариантом по-прежнему остаётся КХЛ.Где будет выступать клуб в следующем сезоне, зависит от многих факторов, в первую очередь финансовых и геополитических. Решение об участии в следующем сезоне КХЛ будет принято в конце февраля или марте. Сейчас мы играем в КХЛ и очень благодарны и горды, что можем соревноваться в чемпионате такого высокого уровня наравне с российскими клубами», — приводятся слова Вучинича на официальном сайте клуба.