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«Медвешчак» в феврале-марте примет решение об участии в следующем сезоне КХЛ

16 января 2017, понедельник. 17:29. Хоккей
«Медвешчак» примет решение об участии в чемпионате КХЛ следующего сезона в феврале-марте 2017 года. Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба Ранко Вучининч.

«Как в предыдущие годы, „Медвешчак“ подал заявку и предоставил необходимые гарантии для участия в чемпионате Австрийской лиги EBEL. Однако приоритетным вариантом по-прежнему остаётся КХЛ.

Где будет выступать клуб в следующем сезоне, зависит от многих факторов, в первую очередь финансовых и геополитических. Решение об участии в следующем сезоне КХЛ будет принято в конце февраля или марте. Сейчас мы играем в КХЛ и очень благодарны и горды, что можем соревноваться в чемпионате такого высокого уровня наравне с российскими клубами», — приводятся слова Вучинича на официальном сайте клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Медвешчак" Сообщить об ошибке
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16 января 2017, понедельник
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