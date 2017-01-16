Бартулис: «Адмиралу» надо через не могу вернуть уверенность

«Не сказал бы, что мы не настроились и плохо провели первые смены. Сразу момент создали в первой смене. Потом пропустили два быстрых гола, и всё повернулось в другую сторону. Раз тренер говорит, что этот матч был зеркальным отражением игры в Минске, значит так и есть. Да, где-то соперник был быстрее, но всё равно мы старались, создавали моменты. Где-то не хватило.
Конечно, за турнирной таблицей следим. Всё в наших руках, не надо надеяться на то, как сыграют другие. Хорошо, что сейчас кто-то нам помогает, конкуренты тоже проигрывают, но надо всё переворачивать и брать в свои руки, начинать выигрывать. Можно ли надеяться на победы? Ну а что, разве мы не хотим выиграть? Конечно, мы стараемся, хотим побеждать. Надо вернуть уверенность. Видно, что сыграем одну игру, опять не идёт и уверенности нет. Надо её найти через не могу. Где-то надо сыграть попроще, в тело, больше лезть на ворота. Эти маленькие нюансы и выигрывают матчи», — цитирует Бартулиса пресс-служба клуба.