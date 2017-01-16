В Уфе в рамках Недели звёзд стартует Кубок Континента по следж-хоккею

17 января в Уфе открывается Кубок континента по следж-хоккею, который пройдёт в рамках Недели звёзд хоккея—2017. В представительном турнире примут участие ведущие команды из России, Италии, Чехии и Китая. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.Россию на турнире представляет самый титулованный клуб страны – СХК «Феникс» — пятикратный победитель чемпионатов страны (2009, 2011, 2012, 2015, 2016). Имея в своём составе 12 игроков сборной России, «Феникс» является базовым клубом для национальной команды по следж-хоккею.Матчи турнира пройдут с 17 по 19 января на малой ледовой площадке комплекса «Уфа-Арены». В первый день турнира команда Китая встретится с пражской «Спартой», а после торжественной церемонии открытия игроки «Феникса» померятся силами с «Орлами» из Италии.